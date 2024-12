Attacco terroristico a Magdeburgo: almeno 11 morti e decine di feriti al mercatino di Natale

MAGDEBURGO - È di almeno 11 vittime e tra 60 e 80 feriti il bilancio provvisorio di un attacco definito dalle autorità tedesche un “atto terroristico” a Magdeburgo, capitale del Land Sassonia-Anhalt, in Germania. Un uomo, alla guida di un’auto, ha travolto a tutta velocità la folla presente al mercatino di Natale della città. L’attentatore è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine.Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la polizia ha isolato l’area dell’attacco e sta effettuando perquisizioni alla ricerca di eventuali esplosivi.Il video dell’attaccoFonti della polizia, citate dall’emittente locale Mdr, hanno confermato l’esistenza di un video che mostra una BMW scura lanciarsi a grande velocità tra le bancarelle del mercatino. L’episodio è avvenuto alle ore 19:04, gettando nel caos la zona affollata in vista delle festività natalizie.Conseguenze e misure di sicurezzaI feriti sono stati trasportati negli ospedali della regione, mentre la città di Halle, distante circa 80 chilometri, ha rafforzato le misure di sicurezza per il proprio mercatino di Natale. Gli ospedali locali sono stati allertati per accogliere i feriti più gravi.L’attacco ha suscitato sgomento e paura in tutta la Germania, che negli ultimi anni è stata teatro di episodi simili. Le autorità stanno lavorando per ricostruire i dettagli e comprendere le motivazioni dietro il gesto.