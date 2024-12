Sequestrate 8,4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali a Lecce: denuncia per il titolare del negozio

LECCE – La Guardia di Finanza di Lecce ha portato a termine un’importante operazione di sicurezza, sequestrando 8,4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali custoditi nel magazzino di un negozio alla periferia della città. Si tratta di oltre 1,4 milioni di pezzi pronti per essere venduti, ma conservati senza alcuna autorizzazione e in condizioni che costituivano un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Il sequestro

Il materiale pirotecnico, destinato al commercio durante il periodo natalizio e di fine anno, era stoccato in un locale non adeguato alle rigorose normative sulla sicurezza e privo delle necessarie autorizzazioni. La quantità e la modalità di conservazione avrebbero potuto provocare conseguenze drammatiche in caso di incidente, considerando la natura altamente esplosiva della merce.

Denuncia per il titolare

A seguito delle verifiche, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per violazione delle leggi sulla detenzione e sul commercio di materiali esplodenti.

Un intervento per la sicurezza pubblica

L’operazione della Guardia di Finanza evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli preventivi per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Comando provinciale delle Fiamme Gialle ha sottolineato come il sequestro abbia scongiurato potenziali rischi non solo per gli acquirenti, ma anche per i residenti e per i lavoratori della zona.

Appello alla cittadinanza

Le forze dell’ordine invitano la popolazione a prestare particolare attenzione all’acquisto di fuochi d’artificio, privilegiando esclusivamente prodotti certificati e rivenditori autorizzati. I controlli proseguiranno intensamente nei prossimi giorni per garantire un Capodanno sicuro e senza incidenti.

La Guardia di Finanza rinnova il suo impegno per tutelare la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività natalizie e di fine anno.