Tragedia a San Severo: uccide la moglie e si toglie la vita, inutili i soccorsi per Celeste Rita Palmieri

SAN SEVERO - Non ce l'ha fatta Celeste Rita Palmieri, la donna di 54 anni colpita questa mattina a colpi di arma da fuoco dal marito, Mario Furio, un ex agente di polizia penitenziaria in pensione. L’uomo, 59 anni, si è poi tolto la vita con la stessa pistola utilizzata per sparare alla moglie.

Mario Furio era sotto controllo con un braccialetto elettronico dopo che la moglie lo aveva più volte denunciato per maltrattamenti. Nei suoi confronti era stato emesso anche un divieto di avvicinamento. Nonostante le misure restrittive, l’uomo ha violato il provvedimento, compiendo l’ennesimo gesto tragico. Celeste Rita Palmieri, dopo essere stata soccorsa d'urgenza, era stata trasferita in elisoccorso dall’ospedale di San Severo al reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, dove è purtroppo deceduta a causa delle gravissime ferite riportate.

L’ennesimo dramma familiare riporta sotto i riflettori la questione della violenza domestica e delle misure di protezione per le vittime di abusi, lasciando una comunità sconvolta e in lutto.