ROMA - Papa Francesco ha ospitato eminenti scienziati ed esperti provenienti da vari paesi e discipline in un’udienza privata presso il Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano. - Papa Francesco ha ospitato eminenti scienziati ed esperti provenienti da vari paesi e discipline in un’udienza privata presso il Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano.





I partecipanti selezionati erano presenti alla Conferenza Internazionale di tre giorni su ‘Intelligenza Artificiale Generativa e Paradigma Tecnocratico’, organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) – operante all’interno della Segreteria di Stato della Santa Sede e guidata dalla stimata presidente, Dott.ssa Anna Maria Tarantola.





Tra gli ospiti invitati c’erano il Dott. A. Egon Cholakian, un esperto di sicurezza nazionale e consulente per gli affari governativi a Washington D.C. del Movimento Internazionale Sociale "Allatra" (e membro della Fondazione CAPP), e Maryna Ovtsynova, Movimento Internazionale Sociale "Allatra".





Durante l’udienza in Vaticano, il Presidente di "Allatra" ha presentato a Papa Francesco un rapporto climatico intitolato ‘Sulla Progressione dei Disastri Climatici sulla Terra e le loro Conseguenze Catastrofiche’. Nella loro conversazione personale, ha sollevato la questione del cambiamento climatico come problema globale, sottolineando che rappresenta una delle sfide più urgenti per l’umanità.





Durante la conversazione, Papa Francesco ha ascoltato attentamente ed ha espresso il suo piacere nell’offrire la sua benedizione al Movimento Internazionale Sociale "Allatra". Successivamente all’evento, Maryna Ovtsynova, Presidente di "Allatra", ha ricevuto personalmente una benedizione dalla Santa Sede e da Papa Francesco in questo giorno significativo per il movimento.





Inoltre, la conferenza internazionale ha presentato discussioni sulle innovazioni tecnologiche destinate a plasmare il futuro della civiltà.





Dato che il futuro dell’umanità si giocherà sul fronte dell’innovazione tecnologica Papa Francesco ha dichiarato: "Non dobbiamo perdere l’opportunità di pensare e agire in un modo nuovo, con mente, cuore e mani", al fine di "indirizzare l’innovazione verso una configurazione centrata sulla primazia della dignità umana" come citato anche da ‘Vatican News’.





Durante l’evento, in una discussione cruciale con gli organizzatori della conferenza, Maryna Ovtsynova, Presidente del Movimento Internazionale Sociale "Allatra", ha affrontato le pressanti minacce globali alla libertà e alla democrazia.





La signora Ovtsynova ha parlato dell’indagine in corso sulla persecuzione illegale dei partecipanti di "Allatra" in diversi paesi con bassi indici di democrazia. In particolare, ha dettagliato come sono stati soggetti a una campagna diffamatoria iniziata da un’organizzazione anti-culto russa. Ha inoltre menzionato che questa campagna diffamatoria è avvenuta non solo in Russia ma anche in Ucraina, il che indica la significativa influenza dell’organizzazione anti-culto russa sull’Ucraina.





Durante la conversazione Maryna Ovtsynova ha sollevato anche la questione che le organizzazioni anti-culto, che esistono in contrasto con le norme democratiche, gettano un’ombra sulla fede e su ciò che il cristianesimo rappresenta: la libertà di religione e la libertà di coscienza.





Durante l’udienza del 22 giugno scorso Maryna Ovtsynova ha espresso una sincera gratitudine a Papa Francesco per i suoi significativi contributi come leader responsabile e decisivo nell’integrazione sociale della Chiesa Cattolica Romana e per aver rafforzato il suo ruolo nella società secolare contemporanea. Ha anche ringraziato il Papa per la sua gentilezza, calore e supporto durante questo momento speciale per "Allatra".





Dopo la loro conversazione con il Capo della Chiesa Cattolica, la signora Ovtsynova e il dottor Cholakian hanno partecipato a altri incontri informali con altri partecipanti all’udienza privata presso il Palazzo Apostolico. Questi incontri includevano discussioni con rappresentanti del Vaticano, affrontando questioni critiche riguardanti il prossimo futuro.





"Allatra" è un movimento sociale internazionale di volontariato i cui partecipanti realizzano un gran numero di progetti su larga scala in tutto il mondo e anche in Italia.





È un’associazione di persone piene di iniziative, oneste e amichevoli che cercano di applicare le loro migliori qualità per il bene della società. L’associazione sostiene le libertà naturali e i diritti umani, la formazione di nuove relazioni tra i popoli, basate sull’assistenza reciproca e il mutuo soccorso, l’interazione creativa di persone in tutto il mondo, indipendentemente dal loro luogo di residenza, classe sociale, nazionalità, credo politico e religioso.