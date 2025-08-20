Paura a Malpensa: uomo dà in escandescenze al Terminal 1, incendiato un cestino e danneggiati monitor

MILANO – Momenti di tensione questa mattina al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, quando un uomo in stato di agitazione ha provocato un incendio e danneggiato alcune attrezzature dello scalo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando al numero unico di emergenza sono arrivate diverse segnalazioni per una persona agitata e colpi che sembravano spari. Il protagonista, un ventottenne originario del Mali, ha appiccato il fuoco a un cestino della spazzatura nei pressi del gate 13, provocando alte fiamme e creando panico tra i passeggeri. Successivamente ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello.

Gli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, hanno immediatamente bloccato l’uomo, mentre la Polaria ha proceduto al suo arresto. I vigili del fuoco del presidio aeroportuale hanno evacuato il terminal in via precauzionale e domato rapidamente le fiamme, mettendo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è poi ripresa regolarmente.

Il ventottenne, titolare di protezione sussidiaria e senza precedenti problemi, è stato accusato di danneggiamento aggravato. Per lui è già stato fissato il processo per direttissima domani.