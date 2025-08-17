Forio d’Ischia, tragedia familiare: tre morti e una ferita grave in agguato armato

– Restano gravi le condizioni di, la 42enne ferita sabato pomeriggio a colpi di pistola dall’ex marito sull’isola di Ischia. Prima dell’agguato, l’uomo aveva ucciso la madre della donna e il suo attuale compagno, per poi togliersi la vita.

Secondo le ricostruzioni, l’autore della strage è Antonio Luongo, 69 anni, che sin dalla mattina si era appostato nei pressi dell’abitazione dove Lyudmyla, il suo compagno Nunzio Russo Spena, 49 anni, e la madre della donna, Zinoviya Knihnitska, 62 anni, stavano trascorrendo le vacanze.

La perlustrazione prima dell’agguato

Alcune ore prima della tragedia, Luongo avrebbe effettuato una perlustrazione attorno alla casa, osservando i movimenti dell’ex moglie e dei familiari. La sua presenza era stata notata da parenti delle vittime, che avevano segnalato l’episodio ai carabinieri. Lyudmyla stessa aveva presentato denuncia per i comportamenti sospetti dell’uomo. Tuttavia, non essendoci precedenti di maltrattamenti o vessazioni, non furono presi provvedimenti restrittivi, sebbene le forze dell’ordine avessero invitato le potenziali vittime a prestare maggiore attenzione.

In mattinata, Luongo avrebbe anche danneggiato le gomme dell’auto della coppia. Nel pomeriggio, intorno alle 18:30, è scattata la tragedia.

L’agguato

L’uomo, ex operatore ecologico, era arrivato sull’isola con un’auto a noleggio. Dopo essere stato notato dalle due donne, si allontanò temporaneamente per poi tornare e aprire il fuoco in via Provinciale Panza, zona Cuotto. Lyudmyla fu raggiunta da sei colpi di pistola, mentre il compagno e la madre della donna furono uccisi sul posto. I loro corpi sono stati ritrovati in strada, nei pressi di un albergo.

Successivamente, Luongo ha rivolto l’arma contro sé stesso, sparando un colpo. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è poi deceduto. Secondo i rilievi dei militari, l’uomo avrebbe scaricato quasi tutto il caricatore durante l’agguato. La pistola, detenuta illegalmente, aveva la matricola abrasa.

La situazione attuale

Lyudmyla Velykgolova è ricoverata in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. L’intera comunità di Forio d’Ischia è sotto shock per l’accaduto, mentre le forze dell’ordine indagano sui dettagli della vicenda e sulle responsabilità dell’uomo.