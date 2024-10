Milano, tentata rapina finisce in tragedia: uomo accoltellato dal titolare di un bar

MILANO - Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato a morte in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, di origini italiane, avrebbe tentato di rapinare un bar, ma il titolare del locale, un uomo di origini cinesi, lo avrebbe colpito con un coltello durante il tentativo di furto. L’uomo è morto sul posto a causa delle ferite riportate.Gli agenti della Volante della Polizia di Stato sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'accaduto per avviare le indagini. All'esterno del bar sono stati trovati alcuni mazzetti di Gratta e vinci, presumibilmente parte della refurtiva che il rapinatore aveva cercato di portare via prima di essere fermato.La posizione del titolare del bar è attualmente al vaglio dell'Autorità giudiziaria, che dovrà determinare se l'uomo abbia agito per legittima difesa o se siano emerse altre circostanze rilevanti. Nel frattempo, le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e raccogliere testimonianze.L'episodio ha scosso la zona, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la legittima difesa nelle situazioni di tentata rapina.