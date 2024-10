Lorenzo Dipas torna con il nuovo singolo 'Art Cafè'

Lorenzo Dipas pubblica per ALTI Records(distribuzione Believe) il nuovo singolo dal titolo “Art Cafè”, da venerdì 11 ottobre disponibile su tutte le piattaforme digitali. Art Cafè è un brindisi alla vita, una musicalità da gridare col calice alzato, contorniati dalle persone amate. Un sound che intende annichilire i problemi esterni, lasciando fluire la noia e la tristezza e trasformando i lati negativi in forza motrice. La produzione artistica, oltre che a Lorenzo Dipas, è stata curata dal produttore Luigi Tarquini e, dal chitarrista dei The Zen Circus, Francesco Pellegrini.

Art Cafè è un inno all’unione che mette insieme ironia e dramma, creando un’atmosfera tragicomica. Un nome senz’altro iconico, quello che il cantautore teramano ha affidato al suo primo singolo, omaggiando il bar di fiducia dove l’artista, insieme ai suoi amici, esorcizza i demoni della vita. Un genere che ben sposa il baroque pop, un progetto musicale che col nome di Lorenzo Dipas promette grandi cose.

Sfrontato, genuino, misterioso, queste le facce dell’artista teramano capace di mettere sotto sopra i sentimenti con un cantautorato fuori dal comune. Di grande impatto la copertina del singolo a firma dello stesso Dipas, raccontando in questa maniera di un’altra passione, quella per il disegno e la fumettistica, mezzo che mette in contatto l’artista con i suoi seguaci. Tinte retrò, tre amici seduti ad un tavolo, vino rosso e domande sulla vita, questi gli elementi della copertina del singolo Art Cafè. Gli stessi che il cantautore abruzzese eviscera pezzo dopo pezzo nel suo progetto musicale.

Una musicalità che si abbraccia al mood popolare, un’osteria immaginaria dove i calici sono sempre pieni. “Ai nostri rimorsi, ai nostri vent’anni, a noi ieri e oggi, a noi tra cent’anni”. Ed è con queste parole che il singolo di Dipas abbraccia il mondo e presenta la sua musica.