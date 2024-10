Lecce: tragico incidente stradale, muore 42enne alla guida di una Fiat 500 Abarth

LECCE - Un uomo di 42 anni, Salvatore Daniele, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Surbo, in provincia di Lecce. La vittima, alla guida di una Fiat 500 Abarth, si è schiantata contro una Volkswagen Golf parcheggiata in via Benedetto Croce per ragioni ancora in fase di accertamento.

I soccorsi e l’intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo, originario di Surbo, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nonostante gli sforzi e i tentativi di rianimazione, per Daniele non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La dinamica esatta dello schianto è ora oggetto di indagini da parte dei carabinieri, che stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere le cause dell’incidente.