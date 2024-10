Manuel, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Àncora'

Dopo una gavetta costellata di soddisfazioni e palchi importanti con la band ed il successo dei suoi primi singoli da solista, "Ibisco" e "Metalli", che hanno affascinato pubblico e critica per la sua versatilità e la sua voce inconfondibile, Manuel torna con un nuovo brano carico di emozioni, "Àncora". Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo una gavetta costellata di soddisfazioni e palchi importanti con la band ed il successo dei suoi primi singoli da solista, "Ibisco" e "Metalli", che hanno affascinato pubblico e critica per la sua versatilità e la sua voce inconfondibile, Manuel torna con un nuovo brano carico di emozioni, "Àncora". Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa1ojfUwJxmKx2maT/_eL8A1PbuANo





Una traccia che tocca il cuore e ci trasporta nel mezzo di un rapporto di coppia fatto di alti e bassi, di difficoltà e scelte, in cui si cerca il proprio equilibrio tra sentimento e separazione; una traccia che va oltre il concetto di "canzone d’amore" per diventare un confronto sincero con se stessi e con l'altro. «Dalla cima di un battito lento, ti dicevo "se cadi io ti prendo", ma non sono mica un'àncora, sprofondata nell'oceano dei tuoi sbagli» canta l’artista, con una sincerità che colpisce fin dal primo ascolto. Queste parole ci riportano alla consapevolezza che in ogni relazione c’è un momento in cui ci si rende conto di non poter essere l’àncora per qualcun altro, se prima non si trova la propria dimensione, la propria stabilità emotiva.





"Àncora" si posa su sonorità moderne e internazionali, fondendo elementi RnB e new soul, ma mantenendo una chiara identità artistica che contraddistingue da sempre il lavoro di Manuel. Il testo, scritto dallo stesso cantautore lombardo, è un racconto sincero che porta alla luce le difficoltà di un amore che fa vacillare, ma che al tempo stesso fortifica, consentendoci di interiorizzare un’importante lezione: in un rapporto, non impariamo solo a conoscere l’altro, ma anche noi stessi, gli inevitabili compromessi che siamo a disposti ad accettare e tutto ciò che, invece, stride totalmente con la nostra personalità e con la nostra concezione di vivere in coppia. «E non sono mica un’àncora, appesa alla tua barca, sono il mare in cui nuotavi o solo un’onda, che salutavi dalla riva», recita un’altra frase-chiave del brano, sottolineando un senso di libertà ritrovata, pur riconoscendo il dolore della separazione.





Ma "Àncora" è solo un frammento di un progetto più ampio. Manuel ha lavorato per oltre due anni al suo primo album, che vedrà la luce il prossimo anno:





«Le canzoni mi hanno salvato la vita – racconta –. Sono state stata la mia terapia, il mio rifugio. L'energia che ci dona la musica è infinita; io ci sto mettendo tutto me stesso nell’essere un semplice "tramite" che possa concentrare certe emozioni e farle arrivare a tutti, perché ognuno di noi ha bisogno di sentirsi compreso e di rendersi conto che non siamo mai davvero soli».





Il disco, scritto, prodotto, arrangiato e registrato da Manuel stesso, è il risultato di un percorso personale e professionale che ha richiesto tempo e dedizione. Un lavoro che lo ha visto confrontarsi non solo con i sentimenti più intimi, ma anche con le difficoltà di dare forma alle proprie emozioni in musica. Al mix e al mastering, Cristiano Messina del MacLovin’ Studio, mentre Matteo Stella al pianoforte ha contribuito a dare un tocco di eleganza ad alcune tracce.





«Capita spesso che, per amore, ci facciamo carico dei problemi che stanno affrontando le persone che amiamo e che possono essere gestiti e risolti unicamente da loro – conclude l’artista -. Spesso ci prendiamo delle responsabilità che vanno oltre il nostro controllo e creiamo un meccanismo di auto-sabotaggio, incolpando noi stessi per non riuscire a "sistemare tutto". Se amiamo davvero una persona, dobbiamo essere forti e consapevoli, comunicando in modo chiaro ed essendo sempre sinceri. Quando ci si rende conto che qualcosa non va, proprio lì c’è una grande possibilità di evoluzione; dobbiamo lasciare libere le persone a cui teniamo, libere di essere, libere di sbagliare, libere di scegliere, libere di poter superare le loro battaglie personali senza pressioni. È proprio vero che alla base dobbiamo amare noi stessi e pensare al nostro benessere, per trasmettere sicurezza e fiducia».





Questo nuovo singolo rappresenta un momento di sincera introspezione nella carriera di Manuel, un brano che va oltre la semplice narrazione per accompagnare l’ascoltatore verso una nuova consapevolezza. Con la sua musica, Manuel non cerca risposte facili, ma invita a fare un tuffo dentro se stessi, lasciando spazio al coraggio di vivere per affrontare ogni avversità senza filtri. "Àncora" è una guida tradotta in canzone che, attraverso le note, ci ricorda di affrontare le tempeste interiori senza perdere di vista la rotta verso noi stessi.





Per quel che riguarda Manuel, all’anagrafe Manuel Sanfilippo, è un cantautore, polistrumentista e produttore milanese dark-pop con influenze new soul. Dopo oltre un decennio di esperienza nella scena rock/metal con la band Anewrage – con la quale ha all’attivo due tour in UK e con cui ha calcato il palco insieme ad artisti del calibro di Linkin Park, Nothing But Thieves, Sum41 ed altri ancora -, nel 2020 dà vita e forma al suo progetto solista con lo pseudonimo Mr.Saintphilip, pubblicando tre singoli in lingua inglese, "It Doesn't Matter", "Don’t Bother" ed "On My Shoulders". Successivamente, si concentra sulla scrittura in lingua italiana, debuttando con il nome d’arte Manuel e pubblicando, a Luglio del 2023, il singolo "Ibisco", che lo consacra ufficialmente alla scena nazionale. Il brano riscuote un incredibile successo, portando Manuel a rilasciarlo sui digital store anche nella versione "Piano Edition". Il 15 Aprile 2024, l’artista torna con "Metalli", una rinascita musicale che celebra l’unione oltre le differenze e fa da apripista al suo attesissimo debut album. Le sue canzoni sono una terapia per l’anima, il frutto di una profonda urgenza espressiva e di un mondo interiore che si esteriorizza in liriche eleganti avvolte da sonorità fresche e frizzanti. Raffinato, suggestivo e dotato di una timbrica dolce e potente al contempo, Manuel è una delle migliori promesse della nuova scena pop-RnB italiana.