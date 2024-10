Russia-Ucraina: 109 droni ucraini abbattuti in un giorno, Putin minaccia contromisure per le armi a lunga gittata

Putin: “Pronte opzioni di risposta”

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze armate di Mosca hanno abbattuto ben 109 droni ucraini in un solo giorno, in diverse regioni del Paese, comprese aree vicine al confine con l'Ucraina. Questo sviluppo riflette l’intensificazione degli scontri tra i due Paesi, mentre la Russia continua a rafforzare le proprie difese contro gli attacchi aerei ucraini.

Il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente minacciato l’Ucraina e i suoi alleati occidentali, affermando che Mosca sta preparando "varie opzioni di risposta" nel caso in cui a Kiev venissero concesse armi occidentali a lungo raggio. Tale autorizzazione, che permetterebbe alle forze ucraine di colpire in profondità nel territorio russo, non è ancora stata concessa, nonostante le ripetute richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha inserito l’uso di missili a lunga gittata tra i punti centrali del suo "piano della vittoria," ritenendo che tale supporto militare sia cruciale per poter raggiungere una "pace giusta" entro il 2025.

Truppe Nordcoreane al fronte?

L’intelligence ucraina ha inoltre diffuso nuove informazioni secondo cui truppe nordcoreane sarebbero state avvistate al fronte in Ucraina, trasportate su camion civili. Questo presunto supporto militare della Corea del Nord alla Russia segnerebbe un’intensificazione delle alleanze tra Mosca e Pyongyang, sollevando ulteriori preoccupazioni tra le forze occidentali e all’interno del governo ucraino.