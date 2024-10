Jannik Sinner, l’uomo da sei milioni di dollari: battuto a Riad anche Alcaraz

janniksin Ig

RIAD - Jannik Sinner ha conquistato il super premio da sei milioni di dollari, vincendo il prestigioso torneo esibizione Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Il n.1 del mondo ha battuto il suo amico e rivale Carlos Alcaraz in una finale spettacolare, conclusa in tre set (6-7, 6-3, 6-3). Dopo aver perso il primo set al tiebreak, Sinner ha saputo reagire con grinta, imponendo il suo gioco aggressivo e mettendo in seria difficoltà lo spagnolo, al termine di un incontro che ha entusiasmato il pubblico.

Durante la cerimonia di premiazione, l'altoatesino ha voluto ringraziare il suo avversario e il pubblico: "Prima di tutto voglio cominciare da dove aveva finito di parlare Carlos, grazie è stata una esperienza bellissima. L'anno prossimo tornerò sicuramente. Tra noi è una bella sfida, ci svegliamo la mattina cercando modi per batterci. Io e Carlos siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci. Finora le nostre partite sono state ottime e speriamo che la nostra rivalità duri il più possibile. Ringrazio tutto il pubblico, l'atmosfera è stata incredibile fin dal primo giorno", ha dichiarato Sinner.

Questa vittoria ha un sapore speciale per Sinner, che nel 2024 era sempre stato sconfitto da Alcaraz, l’ultima volta in finale a Pechino poche settimane fa. La loro rivalità, destinata a segnare il futuro del tennis, ha trovato in questo torneo una sorta di rivincita per l’azzurro, che ha mostrato ancora una volta la sua capacità di rialzarsi e combattere nei momenti decisivi.

Oltre alla sfida tra Sinner e Alcaraz, il Six Kings Slam ha visto anche la "last dance" della storica rivalità tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha prevalso sul maiorchino in due set (6-2, 7-6), conquistando il terzo posto in un incontro che ha probabilmente segnato l'epilogo di una delle rivalità più longeve e affascinanti della storia del tennis.

Con Sinner e Alcaraz protagonisti di una nuova era e Djokovic e Nadal pronti a cedere il passo, il tennis mondiale si prepara a vivere un futuro entusiasmante.