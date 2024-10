Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti gravemente

PALERMO - Un tragico incidente stradale sulla statale Palermo-Sciacca ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di tre bambini. Lo scontro frontale tra due auto, avvenuto all'altezza del chilometro 13 nel territorio di Monreale, ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.

Le vittime dell'incidente

Le vittime sono due uomini e una donna: Walid Moussa, 42 anni, Zina Koski Moussa, 44 anni, entrambi di origini tunisine, e Riccardo Pardi, 51 anni, cittadino palermitano. Le due auto coinvolte nell'incidente erano una Toyota Rav 4 e una Mercedes, che si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato così violento che le tre persone a bordo sono morte sul colpo.

I bambini gravemente feriti

Nell'incidente sono rimasti feriti gravemente anche i tre figli della coppia tunisina, di 4, 6 e 8 anni. Trasportati in codice rosso all'ospedale Di Cristina di Palermo, i bambini sono stati intubati e le loro condizioni sono estremamente critiche. Il più grande, di 8 anni, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il fratello di 6 anni ha una frattura al femore e sarà operato dagli ortopedici. Anche il più piccolo, di 4 anni, è stato intubato e sedato, e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature specifiche per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere contorte delle auto coinvolte. L'incidente ha causato gravi disagi alla circolazione, con la statale Palermo-Sciacca chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma la violenza dell'impatto ha lasciato poche speranze per i tre adulti coinvolti, mentre i bambini lottano tra la vita e la morte.