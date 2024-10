Dramma in Nuova Caledonia: un kitesurfer probabilmente ucciso dagli squali

Un uomo è morto giovedì in Nuova Caledonia, probabilmente annegato prima di essere attaccato dagli squali, mentre faceva kitesurf al largo di Poindimié, sulla costa nord-orientale della Grande Terre, ha detto venerdì la procura di Nouméa. È stata aperta un'indagine sulle cause della morte, ha dichiarato in un comunicato stampa il pubblico ministero Yves Dupas. Giovedì intorno alle 14:30 ora locale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un uomo di 39 anni residente a Poindimié stava facendo kitesurf con un amico quando è caduto in acqua "rimanendo impigliato nelle drizze della sua ala". Perdendo conoscenza, ha ricevuto i primi aiuti dal suo amico fino al rapido arrivo di diversi squali, secondo la stessa fonte.