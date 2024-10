Cancro, lo scienziato Crosetto presenta le sue scoperte al raduno IEEE

Lo scienziato italiano presenta le sue scoperte alla Conferenza Scientifica IEEE di Tampa (Usa)





TAMPA (FLORIDA) – Il ricercatore italo-americano Dario Crosetto parteciperà alla prossima importante conferenza scientifica dell’IEEE-NSS-MIC-RTSD, a partire dal 26 ottobre prossimo a Tampa, in Florida (Usa) che riunirà quasi 2.000 scienziati. L'IEEE è la più grande organizzazione di professionisti al mondo con oltre 420.000 membri, con la mission di dedicarsi all’avanzamento della tecnologia a beneficio dell'umanità.





Allo scienziato sono state assegnate quasi due ore il 31 ottobre prossimo, per presentare le sue invenzioni rivoluzionarie, il 3D-Flow e il 3D-CBS. Le 2 tecnologie sono focalizzate nella rilevazione di particelle sconosciute e sulla rilevazione precoce del cancro, e saranno presentate alla conferenza più importante al mondo sulla fisica delle particelle e l’imaging medico.





"Sono grato al Presidente Generale dell’IEEE-NSS-MIC-RTSD e ai Presidenti dell’IEEE-NSS per aver sostenuto la trasparenza nella scienza. Sono loro che hanno approvato la presentazione dei miei sei articoli alla conferenza (programma: https://www.eventclass.org/contxt_ieee2024/scientific/online-program/session?s=N-29 ), ciascuno supportato da due pagine vagliate dai revisori" ha commentato Crosetto la sua partecipazione alla conferenza.





Con le invenzioni di Crosetto diagnosi precoci del cancro





Per oltre due decenni, le evidenze scientifiche e i calcoli sono risultati a supporto delle invenzioni di Crosetto, il 3D-Flow e il 3D-CBS, che dimostrano una flessibilità superiore, prestazioni più elevate e costi inferiori per scoprire nuove particelle, dando ai medici la possibilità di rilevare tumori con solo 100 cellule cancerose — molto prima che raggiungano 1.000.000 di particelle necessarie per essere rilevati tramite TAC, risonanze magnetiche e mammografie.

Nonostante le evidenze scientifiche sull’efficacia delle soluzioni proposte da Crosetto, i finanziamenti per costruire i due dispositivi 3D-CBS sono stati negati.

Finanziamenti che sarebbero serviti per dimostrare sperimentalmente che la sua invenzione combinata con un trattamento tempestivo può ridurre significativamente le morti premature per cancro.





La sfida alla comunità scientifica: prendere atto dell’efficacia del 3D-CBS e del 3D-FLOW





È giunto il momento che i suoi colleghi scienziati si assumano la responsabilità e riconoscano onestamente che nessun progetto finanziato negli ultimi tre decenni supera l'approccio di Crosetto in termini di flessibilità, prestazioni e costi.

In alternativa, dovrebbero presentare calcoli, evidenze scientifiche e riferimenti a progetti superiori per un confronto scientifico pubblico. Se necessario un confronto completo, Crosetto propone un dibattito pubblico con libero scambio di documentazione e calcoli.

Le agenzie di finanziamento che gestiscono 2 trilioni di dollari in ricerca e sviluppo ogni anno dovranno ora ammettere che le loro procedure di assegnazione dei finanziamenti necessitano di correzione, e finanziare immediatamente la convalida sperimentale delle invenzioni di Crosetto, consentendo ai risultati sperimentali di essere il giudice ultimo nella scienza.

Crosetto fa appello anche ai 236 facoltosi che si sono impegnati a contribuire con la maggior parte delle loro ricchezze a cause filantropiche, come elencato su https://givingpledge.org , e agli imprenditori che pubblicamente dichiarano di voler finanziare progetti che abbiano un impatto positivo sull’umanità. Li incoraggia ad allineare le loro azioni alle loro parole e a sostenere le sue invenzioni.





L’appello ai media a diffondere le scoperte rivoluzionarie





I giornalisti che lavorano nell'interesse pubblico e i gestori di social media che servono organizzazioni etiche sono esortati a informare il pubblico sulla prossima presentazione di Crosetto e le sue invenzioni 3D-Flow e 3D-CBS alla Conferenza IEEE-NSS-MIC-RTSD a Tampa, in Florida, il 31 ottobre 2024 (vedi link www.eventclass.org/contxt_ieee2024/scientific/online-program/session?s=N-29 ).

Questa presentazione, accessibile sia di persona che da remoto, evidenzierà il potenziale delle scoperte di Crosetto su come risparmiare miliardi di dollari e salvare milioni di vite da morti premature.





L’appello alle istituzioni scientifiche italiane





La diffusione di queste informazioni aiuterà a raggiungere scienziati responsabili di cui il pubblico si fida, come quelli dell'Accademia delle Scienze, in particolare la Pontificia Accademia delle Scienze, che vanta 86 premi Nobel tra i suoi membri passati e presenti. Tra questi il Direttore Generale del CERN e l'ex Direttore degli Istituti Nazionali di Sanità degli Stati Uniti (NIH), che attualmente è consulente scientifico del Presidente degli Stati Uniti ( https://bit.ly/3qii6Dv ).





L’appello alla politica ed istituzioni italiane





Raggiungerà anche i politici responsabili di affrontare i bisogni sociali più urgenti, come la malattia più mortale e costosa, il cancro.

Tra coloro che hanno interagito con Crosetto ci sono il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, di cui gli italiani si fidano, e suo cugino, il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, dove solo lo 0,1% del bilancio annuale della Difesa potrebbe finanziare due dispositivi 3D-CBS, potenzialmente salvando oltre 400 dipendenti della Difesa da morti premature per cancro ogni anno.

Crosetto ha anche interagito per oltre due decenni con la senatrice dello Stato del Texas Jane Nelson, che ha svolto un ruolo chiave nell'assicurare 6 miliardi di dollari per la ricerca sul cancro, sostenendo che sarebbero stati utilizzati per sradicare il cancro ( www.youtube.com/watch?v=v7VJhz7easo ).

Crosetto esorta i politici a nominare scienziati di fiducia per assistere alla sua presentazione e partecipare a una discussione pubblica che confronti le sue invenzioni con altri progetti finanziati con denaro pubblico, mirati a ridurre le morti per cancro e i costi relativi.

Poiché, per il ricercatore Crosetto, la forza per un cambiamento positivo risiede nei giovani, egli ha anche contattato il Presidente del SERMIG ( www.sermig.org ), un'organizzazione con 1.000 volontari, 8.780 studenti nelle sue scuole, 22 nazionalità, 476.000 visite mediche offerte, 28 milioni di ore di volontariato, 17 milioni di notti di ospitalità, 3.000 pasti offerti al giorno, 3.730 progetti di sviluppo, 14 milioni di partecipanti a incontri di formazione e preghiera.

Con la loro sincerità e onestà intellettuale spera che i giovani di oggi possano spiegare i benefici delle sue invenzioni alla pubblica amministrazione di domani, ai politici e forse anche ai ricercatori che gestiscono 2 trilioni di euro all'anno per la ricerca e lo sviluppo.

"Sogno che i politici affrontino onestamente le incongruenze tra le azioni che danneggiano il pubblico e quelle che promuovono il benessere. Sogno che gli scienziati ammettano incongruenze nelle equazioni, nella logica e nelle osservazioni non supportate dalle leggi naturali (scienza)" ha detto Dario Crosetto.

"Sogno che gli scienziati non sopprimano il finanziamento di esperimenti che non possono confutare con calcoli e ragionamenti logici. Sogno una politica che promuova un dialogo, capace di trovare un equilibrio tra gli interessi della maggioranza e i diritti delle minoranze, aderendo ai principi legali e alle considerazioni etiche, che promuova un processo decisionale razionale e scientifico, e che dia priorità alla compassione per creare una società giusta e umana" ha concluso il ricercatore italo-americano.





Chi è Dario Crosetto





Dario Crosetto è un ricercatore italo-americano che ha lavorato nei più grandi centri di ricerca del mondo, collaborando per 20 anni a esperimenti al CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) e ricoprendo la posizione di "Scientific Associate" al CERN prima di essere invitato, nel 1991, a lavorare al Superconducting Super Collider (SSC) in Texas, dove risiede ancora oggi, ma dal 2000 si occupa della diagnosi precoce del cancro.

Il ricercatore ha fatto parte di team di ricerca e ha tenuto seminari, oltre a presentare articoli a conferenze internazionali, centri di ricerca e università in vari paesi, tra cui Germania, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Portogallo, Stati Uniti, Canada, Giappone, Colombia, Messico, Argentina, Ghana, Sri Lanka e Cina. Ha inoltre tenuto seminari sull’Imaging medico presso i principali ospedali universitari e centri di ricerca sul cancro in Italia e a Ginevra, Svizzera.

Crosetto ha progettato strumentazioni all’avanguardia, competendo con progetti di esperimenti di fisica dal valore di milioni e miliardi di dollari presso vari laboratori di ricerca mondiali (CERN, SSC, FERMILAB, BNL -Brookhaven National Laboratory-, DESY, Saclay, ecc.), nonché per altre applicazioni con requisiti estremamente impegnativi per il riconoscimento di forme di oggetti rilevati in centinaia di nanosecondi, analizzando dati provenienti da migliaia di canali elettronici a oltre 20 terabyte al secondo.

Per saperne di più sulle attività del ricercatore si rimanda alle lettere aperte di due pagine ( https://bit.ly/3zlnPgw ), supportate dai dettagli in 60 pagine (https://bit.ly/4c1NgRO), che testimoniano l’impegno di Crosetto in difesa della scienza e nella protezione dei malati di cancro e dei contribuenti da inganni.

