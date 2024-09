Giorgia Muntoni, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Una strada per la felicità'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, su tutte le piattaforme di streaming digitale, il nuovo singolo di Giorgia Muntoni dal titolo "Una strada per la felicità". Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, su tutte le piattaforme di streaming digitale, il nuovo singolo di Giorgia Muntoni dal titolo "Una strada per la felicità".





"Una strada per la felicità" è un brano con cui Giorgia vuole trasmettere quella forza che è riuscita a trovare dopo tante sconfitte e delusioni, ma che alla fine, sono servite tutte per imparare qualcosa di nuovo: non abbiate mai paura di affrontare i vostri limiti. Commenta l’artista a proposito del brano: "Una strada per la felicità è un inno a non arrendersi mai".





Per quel che riguarda Giorgia Muntoni, nasce a Borgosesia il 14 settembre del 2000, è appassionata di canto sin da piccola, quando a casa con sua mamma si divertiva cimentandosi a cantare le canzoni di Madonna. Canta così un po’ per svago, un po’ per passione fino a quando all’età di 23 anni si convince a mettersi alla prova lavorando al suo primo brano con UpMusic, emozionata e grintosa allo stesso tempo. Giorgia non ha mai studiato canto in una scuola, il suo è a tutti gli effetti un talento naturale nato e mosso solo dal suo amore per la musica. Nella sua vita ha partecipato ad un concorso canoro, organizzato dall’insegnante De Marco che la porta fino alla finale di Saint Vincent, alla trasmissione "Summer time tv", arrivando a conquistare un meritatissimo secondo posto. E’ con la speranza di trasmettere al cuore delle persone che la ascoltano, le stesse emozioni che danno voce alla sua passione.