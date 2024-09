Da luglio 2025 cambia la bolletta, più trasparenza e struttura uguale per tutti

ARERA ha annunciato un importante aggiornamento per il settore energetico. Con la delibera di luglio 2024 (315/2024/R/COM), infatti, l’Autorità per l’energia ha anticipato l’arrivo di una nuova versione della bolletta luce e gas. ARERA ha annunciato un importante aggiornamento per il settore energetico. Con la delibera di luglio 2024 (315/2024/R/COM), infatti, l’Autorità per l’energia ha anticipato l’arrivo di una nuova versione della bolletta luce e gas.





Gli obiettivi sono quelli di garantire maggiore trasparenza e di consentire agli utenti di reperire più facilmente informazioni precise e dettagliate in merito al proprio contratto di fornitura luce e gas. La nuova struttura per le bollette, che sarà uguale per tutti i clienti finali a prescindere dal fornitore, sarà introdotta dal 1° luglio 2025 e i venditori del settore energetico avranno 12 mesi per adeguarsi. Il team di Segugio Tariffe ha cercato di fare il punto della situazione sui dettagli che saranno presenti nella nuova versione delle bollette luce e gas.





Perché e come cambierà la bolletta dal 2025





La delibera di luglio 2024 ha l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza, che oggi rappresenta uno dei principali problemi del mercato luce e gas. Con l’attuale struttura della bolletta, infatti, gli utenti non riescono facilmente a confrontare la propria tariffa con quelle più convenienti del mercato. Risulta molto complesso – e in alcuni casi impossibile – dedurre dalla bolletta le condizioni economiche della propria tariffa, come il prezzo unitario luce o gas, oppure la quota fissa – cioè l’importo che a tutti gli effetti può essere considerato come un canone mensile, a prescindere dai consumi.

Come conseguenza si rischia di attivare tariffe più costose e, quindi, di pagare l’energia molto di più, perché non è chiaro il punto partenza da cui muoviamo con la nostra tariffa attualmente in vigore. Al contrario, è molto complicato scandagliare il mercato per capire se davvero vi sia un’offerta migliorativa rispetto alla nostra. L’unica comparazione sensata e utile, infatti, è quella che confronta le condizioni economiche attualmente vigenti del consumatore con quelle disponibili sul mercato. Ma se le condizioni economiche vigenti non sono decifrabili, il confronto non è fattibile. La delibera di ARERA punta, dunque, a rendere più chiare le informazioni, contribuendo ad una maggiore consapevolezza dei clienti finali.

ARERA ha definito le caratteristiche delle nuove bollette luce e gas: per tutti i fornitori la bolletta si dividerà in tre sezioni principali, ognuna con la stessa struttura standardizzata.

La prima sezione si chiamerà "Frontespizio unificato" e sarà un vero e proprio riepilogo sulla fornitura, permettendo all’utente di recuperare, in pochi istanti, informazioni come il mercato ed il servizio di fornitura, il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) e i recapiti per l’assistenza o per presentare un reclamo.

La seconda sezione sarà lo "Scontrino dell’energia", che includerà una sintesi chiara e dettagliata dei consumi e dei costi, e consentirà di capire facilmente come è stato calcolato l’importo finale della bolletta. Inoltre, i fornitori saranno chiamati a includere un Box offerta dedicato alla tariffa in vigore del cliente, con informazioni precise relative alle condizioni economiche sottostanti alla bolletta.

La bolletta dovrà comprendere, infine, una terza sezione dedicata agli Elementi informativi essenziali. Questa sezione permetterà di entrare nei dettagli della fornitura e di recuperare tutti i dati relativi al contratto ed alla fatturazione. Ci sarà spazio anche per i dati storici relativi a consumi e costi.





"Di tutti i mercati in cui operiamo, dalle telecomunicazioni alle assicurazioni, dai mutui ai prestiti, quello dell’energia (e del gas) è il solo dove il consumatore medio spesso non ha idea dei prezzi di mercato e – anche peggio – non riesce a ricostruire quali siano i prezzi che sta pagando in bolletta, nemmeno con la bolletta in mano. Questo comporta due cose: la prima è che il mercato energetico è il più esposto a vendite poco trasparenti (vere truffe, spesso), perché nessuno capisce esattamente i prezzi. La seconda è che l’utente non riesca a capire se può risparmiare, e quanto, sostituendo la propria tariffa con un’altra. L’iniziativa di ARERA è davvero interessante e permetterà di trovare in bolletta, finalmente, quale paghiamo al nostro fornitore per ogni kilowattora (o metro cubo di gas) e quanto al mese, indipendentemente dai consumi; questi sono i due prezzi indispensabili per qualsiasi valutazione" ha dichiarato Paolo Benazzi, Utilities Managing Director di Segugio.it.