Trani: esploso il bancomat della BNL in via Aldo Moro, ladri in fuga

TRANI - Alle prime luci dell'alba di oggi, intorno alle 6:00 del mattino, il bancomat della filiale BNL situata in via Aldo Moro a Trani è stato fatto esplodere da ignoti. I malviventi, dopo aver inserito materiale esplosivo all'interno dell'erogatore automatico di banconote, sono riusciti a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino sottratto è ancora in fase di quantificazione.La potente deflagrazione ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal forte boato che ha scosso l'intero quartiere. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni alla struttura bancaria sono evidenti.Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi del caso e stanno attualmente analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, nella speranza di raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili.