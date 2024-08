Tragedia a Porticello: recuperati i corpi del magnate Mike Lynch e della figlia nel naufragio della Bayesian

PALERMO - I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi del magnate britannico Mike Lynch e di sua figlia 18enne Hannah, vittime del naufragio del superyacht Bayesian. L'imbarcazione, lunga 56 metri, è affondata due giorni fa durante un'improvvisa tempesta mentre era ancorata al largo della costa di Santa Flavia, a Porticello (Palermo). Oltre ai corpi di Lynch e della figlia, altri tre cadaveri sono stati individuati all'interno del relitto, ma solo uno è stato finora recuperato. Un ultimo disperso sarebbe ancora da ritrovare.Il naufragio ha scosso profondamente la comunità, soprattutto per i nomi illustri coinvolti. Al momento non si hanno notizie certe su Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, sua moglie Judy, l'avvocato americano Christopher Morvillo (legale di Lynch) e la consorte Neda. Il cadavere del cuoco dello yacht, Ricardo Tomas, era stato recuperato lunedì.Le ricerche continuano senza sosta. Fin dalle prime ore di oggi, 21 agosto, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e diversi tecnici si sono riuniti a Porticello per pianificare nuove immersioni. I sommozzatori stanno lavorando in condizioni difficili, con solo 12 minuti a disposizione per ogni immersione a causa del tempo necessario per la decompressione. Un veicolo subacqueo a controllo remoto (ROV) è stato impiegato per esplorare in profondità lo scafo e fornire immagini dettagliate dei fondali, operando fino a 300 metri di profondità.Il Bayesian, che giace a circa 50 metri di profondità, è ancora adagiato sulla fiancata destra. Nonostante le condizioni difficili, una prima ispezione esterna ha rilevato che lo scafo non presenta falle evidenti e che l'albero maestro in alluminio, alto 75 metri, è intatto. La deriva mobile del veliero, parzialmente sollevata al momento del naufragio, è stata un elemento centrale nell'indagine.Le operazioni di ricerca sono state ulteriormente complicate dalla profondità e dalle condizioni della nave. Dopo aver ispezionato gli spazi comuni, i sub stanno cercando di accedere alle cabine, ma le limitazioni di tempo e sicurezza rendono il recupero complesso.Secondo i media britannici, i familiari dei dispersi mantengono una tenue speranza che una "bolla d'aria" possa aver salvato alcuni dei loro cari. Tuttavia, molti esperti considerano questa ipotesi poco probabile, data la gravità dell'incidente e la situazione del relitto.Nel frattempo, proseguono gli interrogatori dei superstiti, tra cui il comandante della nave, mentre le 15 persone tra passeggeri ed equipaggio che sono riuscite a salvarsi si trovano ora in un hotel di Santa Flavia. Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza di una villa vicina mostra il Bayesian inabissarsi in appena 60 secondi, testimoniando la rapidità e la drammaticità dell'evento.