Spettacolo, Sormani e Donders festeggiano 33 anni di vita insieme

La coppia artistica, e coppia nella vita, festeggiano l’importante anniversario, e preparano insieme il nuovo spettacolo, che andrà presto in scena a Milano, Roma ed altre grandi città italiane





ROMA - Festeggiano oggi i loro 33 anni insieme gli artisti Sergio Sormani e Giorgio Donders. Un traguardo notevole sul quale ironizzano con una curiosa e divertente foto apparsa oggi sui loro canali social Facebook e Instagram.





Come festeggeranno? In maniera decisamente insolita ma per loro importante: proprio in questi giorni si stanno infatti dedicando a scrivere e rifinire nuove parti del copione per il loro spettacolo dal titolo “Ecce (H)omo” che presto andrà in scena a Milano, Roma e in altre città.





"Un testo teatrale, a differenza di un libro che una volta stampato così rimane, ha la possibilità di evolvere. Può crescere e arricchirsi" commentano i due protagonisti.





Una coppia molto affiatata





Sergio Sormani e Giorgio Donders con assoluta certezza sono la prima e più affiatata coppia uomo-uomo di conduttori/intrattenitori.

Insieme nella vita e sul palcoscenico da 33 anni, sono uniti civilmente dal 2018.

Potremmo definirli degli "equilibristi" sulle parole in quanto, con apparente semplicità, da sempre riescono a mantenere nel loro duettare un perfetto equilibrio tra un’ironia educata, pungente e graffiante e l’evidenziare la cruda verità dei fatti. Il tutto senza mai essere volgari.

Così, non potendo lasciare a figli o nipoti la loro "eredità sociale", decidono di raccontare la propria vicenda umana attraverso uno spettacolo teatrale.





Un spettacolo teatrale diverso, e unico





"Ecce (h)omo – Una diversa storia di normalità", scritta dagli stessi protagonisti Sergio Sormani e Giorgio Donders, è una stand-up comedy a due che andrà in scena nei prossimi mesi in diversi teatri italiani di altrettante città.

"Ecce (h)omo" è un’opera che con ironia e profondità esplora il concetto di normalità attraverso la storia di Sergio e Giorgio, una coppia che rappresenta l’uguaglianza e la diversità umana.

I due protagonisti, raccontando se stessi in un dialogo serrato fatto di momenti di pungente umorismo e altri di dolorosa riflessione, portano il pubblico a rivedere inciampi e voli che appartengono al tragitto di ogni essere umano, a sorridere delle contraddizioni di una società a volte miope, ad empatizzare con i risvolti sorprendenti dell’esistenza.

Le parti "drammatiche" hanno il delicato compito di scuotere l’animo degli spettatori: trovarsi spiazzati può favorire la possibilità di osservare con occhi diversi le convinzioni che spesso rischiano di diventare convenzioni.

E se l’inattesa crudezza di un messaggio può agevolare il raggiungimento di visioni nuove, all’interno di "Ecce (h)omo" è l’ironia ad essere lo strumento più utilizzato, e verosimilmente il più utile, al fine di veicolare contenuti significativi ed ottenere il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Di loro Franco Cordelli, sul Corriere della Sera ha scritto: "Giocando, fanno sul serio".