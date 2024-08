Rivolta nel carcere di Bari: agente ferito e infermiera presa in ostaggio

BARI - Momenti di grande apprensione nel carcere di Bari, dove i detenuti della seconda sezione hanno dato vita a una rivolta. Al momento, i dettagli della sommossa rimangono sconosciuti e non è ancora chiaro quale sia stato il motivo scatenante, ma la situazione è critica. Un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito durante gli scontri, mentre un'infermiera è stata presa in ostaggio dai rivoltosi.Secondo alcune informazioni trapelate dalla casa circondariale, gli ostaggi potrebbero essere due. Oltre all'infermiera, sembra che anche un'agente della polizia penitenziaria, una donna, sia stata catturata dai detenuti. La situazione è in continua evoluzione e le forze dell'ordine stanno cercando di riprendere il controllo.Da tempo i sindacati denunciano le condizioni preoccupanti all'interno delle carceri pugliesi, sottolineando come la situazione sia diventata insostenibile per il personale penitenziario. La rivolta di oggi a Bari sembra confermare questi timori.Per fronteggiare l'emergenza, le autorità hanno richiamato in servizio gli agenti a riposo, nel tentativo di riportare l'ordine all'interno della struttura. La tensione è alta e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.