Frana a Talanico: due persone disperse nel Casertano a causa del maltempo

CASERTA - Due persone risultano disperse a seguito di una frana nella frazione collinare di Talanico, nel comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. La frana, causata dalle forti piogge che si sono abbattute sulla zona, ha reso irreperibili un uomo di 42 anni e sua madre di 72, che da ieri non danno più notizie di sé. I due si erano recati nel pomeriggio presso il loro appezzamento di terreno a bordo di un Apecar, ma non hanno fatto ritorno.Le strade di Talanico sono state travolte da un fiume di fango e detriti, creando panico tra gli abitanti che sono scesi in strada per paura. L'alluvione ha invaso cantine e garage, trascinando via automobili, motorini e altri beni. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente: "Stiamo facendo convergere a Talanico tutti i mezzi disponibili, compresi i cani per la ricerca di persone", ha dichiarato Paolo Massimi, comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, che ha confermato l'impegno nel rintracciare le due persone disperse. "Siamo in costante contatto con la Protezione Civile e stiamo prestando soccorso a molti cittadini."Il fiume di fango si è riversato velocemente dalla collina sovrastante la frazione, resa instabile dalle forti piogge e dalla mancanza di vegetazione. Ad aggravare la situazione, l’incendio che all’inizio di agosto ha distrutto la pineta della collina di Talanico, lasciando il terreno privo di protezione contro le intemperie.Anche l'Irpinia è stata colpita duramente dal maltempo, con un violento nubifragio che ha causato allagamenti e notevoli danni. Le zone più colpite includono Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano, ai confini tra le province di Avellino e Napoli. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e le operazioni di soccorso hanno visto l'intervento di decine di soccorritori tra forze dell'ordine, Protezione Civile e volontari.L'emergenza maltempo continua a destare preoccupazione in entrambe le province, con i soccorsi ancora impegnati a fronteggiare una situazione di grande criticità.