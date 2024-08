Lo squalo ha un amo conficcato, lo salvano i bagnanti

Gli squali martello, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono frequenti vicino alla riva e sono una delle poche specie di squali che formano banchi. La lunghezza varia a seconda della specie da 0,9 a 6 metri e pesano mezza tonnellata. Il video, ha già iniziato a fare il giro su Internet, suscitando un intenso interesse tra gli scienziati e il pubblico, poiché solo sentire "squalo " provoca preoccupazione.

Gli squali martello sono pesci appartenenti all'ordine Carinamorpha con una struttura della testa caratteristica e insolita, che si appiattisce e si espande come un martello. Gli squali martello formano la famiglia degli Sphyrnidae e sono divisi in due generi, il genere Sphyrna e il genere Eusphyra che comprende una sola specie. Il ruolo della struttura della testa non è noto con precisione, con teorie che suggeriscono che acuisce i sensi o aiuta nella locomozione e nella manipolazione della preda.