Caporalato, controlli nelle aziende agricole siracusane: due denunce

PACHINO (SR) - Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito del settore agricolo contro il caporalato. Nei giorni scorsi sono state ispezionate 2 aziende tra i comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero e controllati 16 lavoratori, sulle cui posizioni lavorative sono in corso accertamenti. Gli amministratori delle 2 aziende sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria aretusea per le violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro, con prescrizioni rilevate per oltre 4mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia.