Bari - Juve Stabia: 10 anni fa l'ultima sfida in Serie B

NICOLA ZUCCARO - Dopo 10 anni, Bari e Juve Stabia tornano ad affrontarsi al San Nicola in una gara valida per il campionato di Serie B. Era il 10 maggio 2014, quando nell'incontro valido per la trentottesima e ultima giornata del torneo cadetto 2013-14, i biancorossi si imposero per 3-0 sugli stabiesi. Un precedente positivo che, unito ai successivi successi ottenuti in Serie C dai galletti (2-0 l'8 novembre 2020 e 1-0 il 16 marzo 2022), fa ben sperare per un inizio vincente di questo campionato al cospetto delle 13.000 presenze previste sugli spalti del San Nicola a partire dalle 20.30 di sabato 17 agosto 2024. Ma su questi buoni precedenti, alla vigilia della gara, non è tornato Mister Moreno Longo. Per il tecnico biancorosso nessuna gara partita in Serie B è abbordabile e si dovrà affrontare la Juve Stabia con lo stesso approccio mentale che va applicato anche quando si potrebbe affrontare il Real Madrid.