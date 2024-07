Usa, Trump scrive ai sostenitori: 'Non mi arrenderò mai'

''Non mi arrenderò mai''. Questo ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una e-mail inviata ai suoi sostenitori dopo l'attentato subito durante un comizio in Pennsylvania, a Butler. L'e-mail è stata firmata dal candidato repubblicano ed è stata accompagnata da un suo ritratto.