Un appello contro l'abbandono degli animali, la voce di Don Cosimo Schena

ROMA - In un mondo ricco di bellezza e meraviglia, gli animali rappresentano un dono prezioso che ci è stato affidato. Essi offrono amore incondizionato, compagnia e gioia, arricchendo le nostre vite in modi che spesso diamo per scontati. Tuttavia, il fenomeno dell'abbandono e del maltrattamento degli animali è una triste realtà che non possiamo ignorare.





Don Cosimo Schena, noto come il "poeta dell'amore di Dio", e sacerdote più seguito sui social network in Italia, ha lanciato un accorato appello contro l'abbandono degli animali attraverso un toccante video pubblicato sui suoi canali social





Nel suo messaggio Don Cosimo esprime profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di abbandono e invita tutti a riflettere sul valore della vita di ogni creatura.





L’appello di Don Cosimo Schena





"Abbandonare un animale è un atto di grande crudeltà. Questi esseri viventi, che ci donano tutto il loro amore e la loro fiducia, meritano di essere trattati con rispetto e dignità. Ogni piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza. Adottate, e non comprate i cuccioli ad esempio. E se non potete adottare, considerate di fare volontariato o di donare a rifugi e organizzazioni che si occupano di animali abbandonati. Insieme possiamo creare un mondo migliore, dove ogni creatura vivente è amata e rispettata".





I dati sull'abbandono degli animali in Italia





Secondo l'Associazione Nazionale Protezione Animali (ANPA), ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani. Questi numeri drammatici aumentano in particolare durante il periodo estivo, quando le persone vanno in vacanza e decidono di lasciare i loro animali domestici per strada. L'abbandono non solo rappresenta un atto di crudeltà, ma pone anche seri rischi per la sicurezza degli animali e delle persone.





I ricavi delle vendite del libro per aiutare gli animali





Don Cosimo Schena ci ricorda che ogni piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà.

L’invito di Don Cosimo pertanto è di prendere a cuore questo appello, adottando un animale, facendo volontariato o sostenendo le organizzazioni che si occupano degli animali abbandonati.

Ed a proposito di sostegno, i ricavi delle vendite del suo ultimo suo lavoro, "Dio è il mio coach", già bestseller Amazon, saranno utilizzati per sostenere progetti e organizzazioni che si occupano di animali abbandonati e in difficoltà.

Il libro non è solamente un manuale di aiuto, ma una guida spirituale che offre consigli evangelici pratici, raccolti dall'esperienza e dalla compassione del prete influencer.

Attraverso il libro don Cosimo incoraggia quindi i lettori a riscoprire la bellezza e la forza interiore, che risiedono nella fede e nell'interpretazione positiva degli eventi, sia lieti che tragici.