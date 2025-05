Habemus Papam: Leone XIV – Robert Francis Prevost è il 267º Pontefice della Chiesa Cattolica

CITTA' DEL VATICANO – La fumata bianca nel pomeriggio ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Papa:, nato a Chicago il 14 settembre 1955, è stato eletto, assumendo il nome di. Con lui, la Chiesa conosce per la prima volta un Pontefice di origini

Leone XIV è anche il 9º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia e successore di San Pietro a partire da oggi, 8 maggio 2025.

📜 Biografia e formazione

Robert Francis Prevost nasce a Chicago da padre di origini francesi e italiane e madre di origine spagnola. Cresciuto all’interno dell’Ordine di Sant’Agostino, inizia il suo percorso di formazione nel seminario minore e prosegue gli studi in filosofia e scienze matematiche presso l’Università di Villanova, per poi entrare nel noviziato agostiniano nel 1977.

Dopo la professione solenne e il Master of Divinity, viene ordinato sacerdote il 19 giugno 1982 a Roma. Successivamente si specializza in diritto canonico alla Pontificia Università "San Tommaso d’Aquino".

🌎 Missione e ministero in Perù

Dal 1985 si trasferisce in Perù per servire la missione agostiniana. Lì ricopre numerosi ruoli: vicario parrocchiale, direttore di seminario, docente universitario, parroco fondatore, giudice ecclesiastico e consultore dell’arcidiocesi di Trujillo.

Nel 1999 rientra a Chicago come provinciale agostiniano, e nel 2001 viene eletto priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, incarico che mantiene per 12 anni.

⛪ Ministero episcopale e ruoli in Vaticano

Il 3 novembre 2014, Papa Francesco lo nomina vescovo titolare di Sufar e amministratore apostolico di Chiclayo, in Perù. Riceve l’ordinazione episcopale il 12 dicembre dello stesso anno. Nel 2015 diventa vescovo titolare della diocesi, servendo fino al 2023.

Durante gli anni in Perù, partecipa attivamente alla Conferenza episcopale come vicepresidente e presidente della commissione per la cultura e l’educazione.

Il 30 gennaio 2023, Papa Francesco lo nomina prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina, ruoli centrali per la guida della Chiesa universale. In seguito viene coinvolto in numerosi Dicasteri della Curia romana.

Nel concistoro del 30 settembre 2023, Prevost è creato cardinale diacono di Santa Monica. Il 6 febbraio 2025 entra nell’ordine dei cardinali vescovi, con la sede suburbicaria di Albano.

✝️ Un pontificato nel segno della pace e della riforma

Al momento della sua elezione, Leone XIV ha ringraziato il predecessore Papa Francesco, suscitando un’ovazione in Piazza San Pietro. Il suo primo messaggio da Papa è stato un invito alla pace disarmante e umile, sottolineando l’amore incondizionato di Dio per tutti.

Radicato nella spiritualità agostiniana, il nuovo Pontefice porta in Vaticano una profonda esperienza missionaria, pastorale e di governo ecclesiale, maturata tra Nord America, America Latina e Curia romana. Oltre all’inglese, parla fluentemente spagnolo, italiano, francese e portoghese, e legge il latino e il tedesco.

Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa Cattolica entra in una nuova fase storica, affidata a un Papa con una visione universale, inclusiva e pacificatrice.

