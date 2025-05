Bari, dramma al San Pasquale: donna precipita dal balcone, è in gravissime condizioni

BARI – Momenti di paura questa mattina in, nel quartiere, dove unadella propria abitazione. L’impatto al suolo è stato violentissimo e le

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamata a garantire la sicurezza della zona e supportare le operazioni di soccorso.

Al momento non sono chiare le cause della caduta: non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente al gesto volontario. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e la sua prognosi è riservata. L'intero quartiere è scosso da quanto accaduto, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.