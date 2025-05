Tragedia a Torchiarolo: tre ventenni muoiono in un terribile schianto contro un ulivo

TORCHIAROLO – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la serata a Torchiarolo, nel brindisino, dove, hanno perso la vita in un tragico schianto.

Le vittime sono Luigi Perruccio e Sara Capilunga, entrambi di 23 anni, e Karina Ryzkhova, 24enne di origini ucraine. I tre giovani, tutti residenti a Torchiarolo, erano amici e viaggiavano insieme a bordo di una Porsche noleggiata, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada schiantandosi violentemente contro un grosso albero di ulivo. Dopo il tremendo impatto, il veicolo ha preso fuoco, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio.

Particolarmente toccante la storia di Karina, arrivata in Italia per fuggire dalla guerra in Ucraina. Viveva da tempo a Torchiarolo, ospite presso una famiglia del posto che l’aveva accolta con affetto. Una storia di speranza, integrazione e rinascita, interrotta bruscamente da un destino crudele.

All’arrivo dei soccorsi, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dei tre giovani. Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni della strada in quel tratto.

La comunità di Torchiarolo è sotto shock: i tre ragazzi erano molto conosciuti e stimati. In poche ore la notizia si è diffusa rapidamente, scatenando un’ondata di dolore e incredulità. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e semplici cittadini colpiti da una tragedia tanto improvvisa quanto devastante.

Tre giovani vite spezzate, unite da un’amicizia profonda e da un viaggio che, purtroppo, si è trasformato in una tragedia.