Tragedia a Nardò: subacqueo muore durante una battuta di pesca

NARDO' - Una giornata di pesca si è trasformata in tragedia a Santa Caterina, marina di Nardò, dove Gianni Negro, un subacqueo di 62 anni originario di Seclì, è deceduto dopo un'immersione a circa tre miglia dalla costa. Negro, noto nella marina con il soprannome di “Vallanzasca”, era in compagnia di un amico al momento dell'incidente.Secondo le prime ricostruzioni, Negro è emerso in superficie lamentando difficoltà respiratorie. L'amico, preoccupato, ha immediatamente allertato la Capitaneria di Porto, che ha inviato un gommone di soccorso. Nel frattempo, l'amico ha condotto Negro allo scalo di alaggio di Santa Caterina.All'arrivo dei soccorritori del 118, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: Negro è deceduto durante il tragitto verso la riva. Le cause esatte del decesso sono ancora da accertare. Tra le ipotesi, si considera un malore improvviso o un possibile malfunzionamento della bombola di ossigeno, che potrebbe aver esaurito il suo contenuto inaspettatamente.Per chiarire le circostanze della tragedia, è probabile che venga disposta un'autopsia sul corpo di Negro. La comunità locale è sotto shock per la perdita di un subacqueo esperto e molto conosciuto nella zona.