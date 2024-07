Puglia, la SIAIP piange la scomparsa del professor Vito Leonardo Miniello

ROMA - Con profonda tristezza, il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIAIP – Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica – annunciano la scomparsa del professor Vito Leonardo Miniello, avvenuta all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Pediatra allergologo e dirigente medico presso il Policlinico di Bari, il professor Miniello era appena andato in pensione, lasciando un grande vuoto nella comunità medica.

Un pioniere nell'Allergologia e Nutrizione Pediatrica

Il professor Miniello ha dato un contributo di altissimo profilo nel campo dell’allergologia e della nutrizione del bambino. La sua attività di ricerca è stata vasta e significativa, comprendendo studi innovativi sul microbioma intestinale e sugli effetti del timing di introduzione degli alimenti sullo sviluppo delle allergie. Ha inoltre partecipato a numerose consensus inter societarie su tematiche allergologiche e immunologiche, consolidando il suo ruolo di riferimento nella disciplina.

Educatore e mentore

Durante la sua carriera, il professor Miniello ha formato e guidato generazioni di giovani medici, insegnando loro non solo le competenze tecniche, ma anche come "sapere essere pediatra". Le sue grandi doti di umanità e la sua capacità di connettersi con i pazienti e i colleghi hanno lasciato un'impronta indelebile in chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.

Un ricordo vivo nella comunità SIAIP

Il professor Miniello ci mancherà moltissimo, ma una parte di lui rimarrà sempre con noi, nelle sue ricerche, nei suoi insegnamenti e nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Il Presidente Prof. Michele Miraglia del Giudice, il Past Presidente Prof. Gianluigi Marseglia, il Consiglio Direttivo, il Direttore del sito web, i Direttori della RIAIP e tutti i soci SIAIP esprimono il loro cordoglio e si uniscono nel ricordo affettuoso di un grande uomo e medico.