Orientamento, territorio e giovani: al via il progetto 'Sintra For Young'



Orientamento, territorio e giovani: al via il progetto "Sintra For Young". L'iniziativa è varata dall'aretina Sintra, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, che attiverà una serie di percorsi volti a creare un collegamento tra mondo scolastico e mondo lavorativo con l'obiettivo di individuare i giovani talenti da inserire nei diversi ruoli aziendali. "Sintra For Young" trova il proprio fondamento nella volontà di consolidare una rete che unisce scuole, università e centri di formazione per promuovere incontri, seminari, stage e tirocini per permettere a ragazzi e ragazze di acquisire conoscenze e consapevolezze sulle possibili, future, opportunità professionali.





Il progetto integrerà diverse opportunità rivolte specificatamente agli studenti per permettere loro di vivere occasioni di confronto con manager, informatici e programmatori in cui capire come le competenze acquisite nel percorso scolastico possano trovare applicazione in ambito lavorativo e in cui vivere un primo approccio con le possibilità offerte dalla digitalizzazione aziendale tra e-commerce, omnicanalità e intelligenza artificiale.





In quest’ottica, Sintra ha rinnovato il proprio impegno nel farsi promotrice di visite da parte degli alunni degli istituti professionali cittadini, nell’attivare progetti di alternanza scuola-lavoro, nello sviluppare tirocini curriculari con le università, nel consolidare i rapporti con il Polo Universitario Aretino e nel contribuire a master di alta specializzazione dove formare figure professionali versatili, qualificate e preparate per far fronte ai più recenti sviluppi del mercato.





L’azienda sarà inoltre a disposizione degli istituti scolastici per condividere le professionalità del proprio personale come testimoniato dalla recente partecipazione al festival "EcoNoiMia" di Cortona promosso dall’IIS Signorelli dove il direttore tecnologico Daniele Fontani ha trattato il collegamento tra Intelligenza Artificiale ed Economia Circolare. Un format innovativo promosso da Sintra, infine, è l’Hackathon che ha sviluppato una gara dedicata ai giovani talenti nei settori dell’ingegneria informatica e gestionale per progettare e realizzare piattaforme digitali all’avanguardia capaci di trovare soluzioni a una determinata sfida informatica.





«La nostra azienda - spiega Valentina Chessa dell’ufficio Risorse Umane - è da sempre attenta alla valorizzazione e all’inserimento dei giovani: l’85% del nostro personale ha meno di quarant’anni a testimonianza dei costanti investimenti per creare nuove opportunità di lavoro. Questa attenzione è ribadita da rapporti con università, stage formativi e tirocini curriculari per l’individuazione e la valorizzazione di giovani talenti: "Sintra For Young", dunque, è un progetto volto a mettere a sistema questo percorso e a promuovere nuove iniziative per continuare a fornire un orientamento specifico per i giovani del territorio».