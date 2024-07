Psycho, con ''Non dirmi di no” consolida il rapporto con il producer Keezy

Dal 12 luglio arriva in radio 'Non dirmi di no' il nuovo singolo di Psycho pubblicato su etichetta Cvlto Music Group e distribuito da Sony Music. Il brano racconta di una relazione tanto forte quanto impossibile, dove lui nonostante abbia deciso di uscire dalla vita di lei, è in grado di continuare a portare avanti la bella immagine di che ha di lei. E' una canzone d’amore consapevole, è come un triste sorriso.

Psycho, pseudonimo di Marco Paulicelli, artista di Grugliasco classe 98 muove i suoi primi passi verso la musica all’età di 15 anni approcciandosi alle battle di freestyle. Qualche anno dopo inizia a pubblicare le sue prime canzoni per esigenza di raccontarsi e voler cercare di rappresentare persone che vivono situazioni simili alle sue, lavorando con produttori come Keezy, Jvli e Lgnd.

Nel 2022 pubblica “soul” il suo primo ep e nell’ottobre dello stesso anno ha un lungo stop dovuto ad una diagnosi di cancro, un linfoma al IV stadio. Dopo più di un anno pubblica “Non dirmi di no” consolidato il rapporto con keezy che ne cura la produzione.