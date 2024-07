Incendio a Vieste: evacuazione precauzionale di Baia dei Campi

VIESTE – Un vasto incendio sta interessando il bosco sovrastante Baia San Felice a Vieste, sul Gargano. A causa dell'avanzamento delle fiamme, alimentate da forti venti, i Vigili del Fuoco hanno disposto l'evacuazione precauzionale della struttura ricettiva Baia dei Campi, che ospita circa 1200 persone.

Operazioni di evacuazione

L'evacuazione è stata coordinata in maniera efficace grazie all'intervento congiunto di vari mezzi di soccorso. Sul posto sono in azione due canadair e un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi impegnati da terra. I turisti che non dispongono di un'automobile sono stati trasportati via mare a bordo di barche e temporaneamente ospitati in una palestra messa a disposizione dal Comune di Vieste.

Misure di sicurezza

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, è presente sul luogo e sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Ha comunicato che altri turisti saranno ospitati nella struttura di Pugnochiuso, che ha offerto la propria disponibilità. La distanza tra Baia dei Campi e il punto in cui si è sviluppato l'incendio è di circa un chilometro, ma le condizioni meteo avverse e la natura impervia del terreno rendono necessarie queste misure precauzionali.

Situazione attuale

Le fiamme continuano a avanzare spinte dal vento, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai mezzi aerei, sono impegnate in un'operazione continua per cercare di contenere l'incendio e proteggere le aree circostanti.

Il Comune di Vieste ha predisposto tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei turisti evacuati, assicurando loro assistenza e alloggi temporanei.