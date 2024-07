Il giovane re resta sul trono: Carlos Alcaraz sconfigge Novak Djokovic e fa la storia

Wimbledon fb

LONDRA - Carlos Alcaraz ha dimostrato ancora una volta di essere il futuro del tennis mondiale, sconfiggendo Novak Djokovic con un impressionante 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e mezza, infrangendo i sogni del serbo di conquistare il 25° Slam della carriera. Con questa vittoria, Alcaraz diventa il più giovane tennista a vincere quattro Slam nella storia e il sesto nell'Era Open a fare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione.Djokovic, descritto recentemente da Lorenzo Musetti come il miglior Djokovic mai affrontato, non ha potuto nulla contro la potenza e la precisione dello spagnolo. Nonostante un momento di tensione, con tre match point annullati che hanno permesso al serbo di ottenere un controbreak e forzare il tie break, Alcaraz ha mantenuto la calma e ha sigillato la vittoria in modo spettacolare.Questa vittoria lascia Roger Federer come il giocatore con il maggior numero di titoli a Wimbledon, con otto trionfi. Djokovic, invece, dovrà rimandare il sogno di superare il record di Margaret Court di 24 titoli Slam, puntando ora allo US Open e alle Olimpiadi di Parigi, l'unico grande titolo che ancora gli manca.A consegnare il trofeo è stata Kate Middleton, la principessa del Galles, che sta affrontando la sua battaglia contro il cancro. Alla sua seconda uscita pubblica dall'annuncio della malattia, è stata accolta con una standing ovation dal pubblico del Center Court, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa.La vittoria di Alcaraz rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un passaggio di testimone nel mondo del tennis, segnando l'inizio di una nuova era dominata dal talento e dalla determinazione del giovane spagnolo.