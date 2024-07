Donald Trump accetta la nomination repubblicana a Milwaukee: 'Avevo Dio dalla mia parte'

In un discorso carico di emozioni alla convention repubblicana di Milwaukee, Donald Trump ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca. Durante il suo intervento, ha sottolineato di essere sopravvissuto alle difficoltà grazie all'aiuto divino, dichiarando: "Avevo Dio dalla mia parte".Trump ha reso omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso durante il comizio di sabato in Pennsylvania, un gesto che ha suscitato una forte commozione tra i presenti. In un appello all'unità, ha invitato a non "demonizzare" le idee politiche dell'opposizione, segnalando l'importanza di un dialogo costruttivo nel panorama politico americano.Il candidato repubblicano ha promesso di "ripristinare la pace in America e nel mondo", con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente. Tra le sue promesse elettorali, ha ribadito l'impegno a rilanciare il suo piano per tagliare le tasse, un punto cardine della sua piattaforma politica.Trump ha anche annunciato misure concrete per il suo eventuale primo giorno di presidenza, affermando: "Il primo giorno della presidenza estenderò le trivellazioni petrolifere e completerò il muro col Messico". Questi provvedimenti riflettono la sua determinazione a portare avanti le politiche energetiche e di sicurezza dei confini che hanno caratterizzato la sua precedente amministrazione.Nel frattempo, il presidente in carica Joe Biden sembra essere sempre più vicino al ritiro. Secondo indiscrezioni riportate da Nancy Pelosi, Biden potrebbe convincersi presto a lasciare la presidenza. Pelosi ha comunicato ai democratici della Camera la sua convinzione in merito, alimentando speculazioni su un possibile cambio di leadership nel Partito Democratico.