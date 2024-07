Bambina scomparsa al Bioparco Acquaviva di Caraglio: ricerche in corso

CARAGLIO - Sono in corso le ricerche di una bambina scomparsa all'interno del Bioparco Acquaviva di Caraglio, situato a pochi chilometri da Cuneo. La bambina, che faceva parte di un gruppo di un centro estivo, è scomparsa poco dopo le 16, facendo scattare immediatamente l'allarme.

Paura per un possibile incidente nel lago

Si teme che la piccola possa essere caduta nel lago balneabile al centro del parco. Vigili del fuoco e carabinieri sono sul posto e stanno effettuando perlustrazioni sia lungo le sponde del lago che con l'ausilio di un gommone, nel tentativo di ritrovarla il più presto possibile.

La reazione della comunità

La sindaca di Caraglio, Paola Falco, è stata informata della situazione mentre si trovava in Provincia e ha subito deciso di rientrare per coordinare le ricerche. Insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche volontari della comunità locale stanno partecipando alle operazioni di ricerca.

Un momento di angoscia

La scomparsa della bambina ha gettato un’ombra di angoscia su tutta la comunità di Caraglio. Genitori, educatori e cittadini sono in apprensione, sperando in una rapida e positiva risoluzione della vicenda. Il Bioparco Acquaviva, noto per essere una meta di svago e apprendimento per molte famiglie e bambini, è ora teatro di un evento drammatico.