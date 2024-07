Nuova missione in Libia per la premier Giorgia Meloni: partecipazione al Trans-Mediterranean Migration Forum

TRIPOLI - La premier Giorgia Meloni si trova oggi a Tripoli per prendere parte al segmento presidenziale del Trans-Mediterranean Migration Forum, su invito personale del primo ministro libico Abdul Hamid Dabaiba. Nel suo intervento, Meloni ha ribadito l'importanza di combattere insieme la tratta di esseri umani e ha sottolineato la necessità di una nuova cooperazione tra Europa e Africa."Abbiamo bisogno di una nuova cooperazione, soprattutto tra UE e Africa", ha dichiarato Meloni, enfatizzando l'importanza di contrastare il fenomeno migratorio all'origine e di rispettare il diritto delle persone a non emigrare. La premier ha anche stigmatizzato l'"approccio predatorio" delle attuali politiche, sollecitando una "cooperazione tra pari".Nel suo discorso, Meloni ha evidenziato che "i migranti illegali sono nemici di quelli legali". Ha spiegato che, negli ultimi anni, l'Italia non ha potuto accogliere molti migranti legali a causa dell'elevato numero di irregolari. "Le organizzazioni criminali vogliono decidere loro chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no", ha aggiunto Meloni, sottolineando che il suo governo ha varato decreti flussi per tre anni, ampliando le quote soprattutto per le nazioni che collaborano nella lotta contro i trafficanti di esseri umani.Il Trans-Mediterranean Migration Forum è un'iniziativa del governo di Unità nazionale libico volta a promuovere il dialogo tra nazioni europee e africane sulla gestione dei fenomeni migratori e sull'individuazione di politiche condivise. L'evento segue la visita di Dabaiba a Bruxelles del 15 maggio scorso, durante la quale ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per discutere di una migliore cooperazione tra UE e Libia nel settore migratorio.Al forum partecipano oggi rappresentanti di Spagna, Grecia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Malta, Repubblica Ceca, Niger, Ciad, Sudan, Senegal, Algeria e Tunisia. Presenti anche la Lega araba, l'Unione africana e l'Unione europea, con la partecipazione del vicepresidente della Commissione UE, Margaritis Schinas.Il vertice è strutturato in due segmenti: il primo, a cui ha preso parte anche Meloni, è dedicato ai capi di Stato e di governo e ai vertici delle organizzazioni internazionali coinvolte, con l'obiettivo di fornire una visione strategica. Il secondo segmento, a cui partecipa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi insieme a numerosi ministri dell'Interno europei e africani, si concentra sulla cooperazione in materia di sicurezza, incluso il contrasto al traffico di migranti e ai movimenti irregolari, lo scambio di esperienze e informazioni e i canali legali di migrazione.Dopo la missione a Tripoli, la premier Meloni si recherà a Oxford per partecipare al vertice della Comunità politica europea (CPE), continuando così il suo impegno internazionale su temi cruciali per l'Italia e per l'Europa.