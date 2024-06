Sinner numero uno! Storico traguardo per il tennis italiano

Roland Garros fb

Parigi, 4 Giugno 2024 - È un giorno storico per lo sport italiano. Jannik Sinner, con il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros per infortunio, diventa ufficialmente il numero uno del ranking ATP, primo italiano a raggiungere questo traguardo.La notizia è arrivata proprio mentre Sinner era in campo per il suo quarto di finale contro Grigor Dimitrov, match che ha dominato con un netto 6-2, 6-4, 7-6 (7), conquistando la sua prima semifinale al Roland Garros."È il sogno di tutti diventare numero uno al mondo", ha dichiarato Sinner a caldo. "Ma al contempo vedere Novak (Djokovic ndr) così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione". "Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile", ha aggiunto commosso il tennista azzurro. "Sono felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo".Sinner, classe 2001, ha bruciato le tappe nel mondo del tennis. Professionista dal 2018, ha conquistato il suo primo titolo ATP nel 2020 a Sofia. Da lì, una crescita costante che lo ha portato a vincere altri cinque titoli, tra cui i Masters 1000 di Miami e Indian Wells nel 2022.Il raggiungimento della vetta del ranking ATP da parte di Sinner rappresenta un nuovo capitolo per il tennis italiano. Un traguardo che apre a nuove speranze e ambizioni per il futuro di questo sport nel nostro Paese.In serata si giocherà il secondo quarto di finale degli Open di Francia tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.