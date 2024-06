Smantellata piazza di spaccio a Tarquinia: due arresti e droga sequestrata

Tarquinia (VT), 4 giugno 2024 - I Carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno sgominato un'attiva piazza di spaccio sul litorale viterbese, arrestando due cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale e sequestrando droga e un bilancino elettronico.L'operazione è nata da un'insolita movimentazione di mezzi notata dai Carabinieri in un'area rurale di Tarquinia. Insospettiti, i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, appostandosi nella zona.Dopo un'attenta osservazione, i Carabinieri hanno sorpreso due persone, entrambi cittadini tunisini privi di regolare permesso di soggiorno. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina ed eroina, già suddivise e pronte per lo spaccio, nonché un bilancino elettronico.I due uomini, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati legati allo spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati e tradotti in carcere.Si tratta dell'undicesima operazione antidroga condotta dai Carabinieri nei comuni del litorale viterbese da inizio aprile. Nel corso di queste azioni, sono state arrestate in flagranza di reato 15 persone e ne sono state denunciate altre 5 a piede libero.L'operazione dimostra ancora una volta l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e nel tutelare la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree rurali e boschive del litorale, dove lo spaccio di stupefacenti è purtroppo un fenomeno diffuso e grave, che in passato ha anche fatto da sfondo a violente aggressioni armate.È importante sottolineare che gli indagati sono presunti innocenti fino a prova contraria e che la loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo.