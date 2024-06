Scontro tra ambulanza e autocarro nel Brindisino: cinque feriti, gravi due sanitari

BRINDISI - Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina nel Brindisino, sulla provinciale Cisternino-Ceglie Messapica. Lo scontro tra un'ambulanza e un autocarro ha causato il ferimento di cinque persone, due delle quali in gravi condizioni.Tra i feriti figurano un medico e un infermiere che si trovavano a bordo dell'ambulanza. Le loro condizioni sono apparse subito gravi e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Gli altri tre feriti, tutti a bordo dell'autocarro, hanno riportato ferite meno gravi e sono stati ricoverati presso l'ospedale di Ostuni.I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre i feriti dai mezzi incidentati e mettere in sicurezza l'area. La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.Al momento dell'impatto, l'ambulanza non trasportava pazienti. Era diretta a Ceglie Messapica per un intervento d'urgenza.Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato interdetto al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. La polizia locale sta conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.