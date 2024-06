Ex Banda della Magliana: 28 misure cautelari per traffico di droga

Roma, 4 giugno 2024 - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che dispone misure cautelari nei confronti di 28 persone accusate di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.Delle 28 persone coinvolte, 11 sono state arrestate e poste in carcere, 16 sono agli arresti domiciliari e una è sottoposta all'obbligo di firma.Le indagini, avviate nel giugno 2020, hanno portato alla luce l'esistenza di un sodalizio criminale con base a Roma e operativo nella zona della Magliana e sul litorale laziale. Il gruppo era capeggiato da Marcello Colafigli, uno dei promotori storici della Banda della Magliana, che nonostante si trovasse in regime di semilibertà, era riuscito a organizzare cessioni ed acquisti di ingenti quantitativi di droga dall'estero (Spagna e Colombia).Colafigli, già condannato all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio del duca Massimo Grazioli Lante della Rovere e come mandante dell'omicidio di Enrico De Pedis, era in contatto con esponenti di 'ndrangheta, camorra, mafia foggiana e con albanesi inseriti in un cartello narcos sudamericano.Oltre a Colafigli, tra gli indagati figurano anche altri personaggi con precedenti penali per reati legati al traffico di droga e alla criminalità organizzata.L'operazione dei Carabinieri rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella Capitale e nelle zone limitrofe.È importante sottolineare che le persone indagate sono al momento presunte innocenti e che la loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo.