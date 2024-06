G7 a Borgo Egnazia: al via i lavori sotto la presidenza italiana di Giorgia Meloni

Giallo sul riferimento al Diritto all'aborto



Un punto controverso riguarda il diritto all'aborto. Secondo fonti qualificate europee, nell'ultima bozza delle conclusioni del G7 è stato eliminato il riferimento a "un accesso effettivo e sicuro all'aborto", inserito inizialmente nel G7 di Hiroshima. Francia e Canada avevano chiesto di rafforzare questo riferimento. Tuttavia, fonti della Presidenza del G7 Italia hanno dichiarato: "Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all'aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7".



La guerra in Ucraina



La guerra in Ucraina è un altro tema cruciale trattato nella bozza delle conclusioni. Secondo Bloomberg, i leader del G7 avvertiranno la Russia contro le minacce nucleari "irresponsabili" e si impegneranno ad aumentare la produzione e le consegne di armi per sostenere l'autodifesa dell'Ucraina. Nella bozza si trova anche un appello alla Cina affinché smetta di sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina, accusando Pechino di fornire tecnologie e componenti militari a Mosca.



La situazione in Medio Oriente



Anche la situazione in Medio Oriente è tra i punti trattati. Secondo la bozza di dichiarazione, i leader del G7 chiederanno ad Hamas di accettare il cessate il fuoco delineato dal presidente USA Joe Biden. Gli alleati esorteranno Israele ad allentare l'escalation militare a Rafah, sollecitando tali misure a essere conformi alle indicazioni della Corte Internazionale di Giustizia. "Esortiamo i Paesi che hanno influenza su Hamas a contribuire per garantire che accetti un cessate il fuoco", si legge nella bozza del comunicato G7.



Con l'apertura dei lavori, il G7 si prepara ad affrontare sfide globali complesse, cercando soluzioni che rafforzino il diritto internazionale e promuovano la pace mondiale.

