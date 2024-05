Violenti scontri in Ucraina: civili evacuati, forze ucraine neutralizzano avanzata russa

KIEV - Nell'est dell'Ucraina, i combattimenti non conoscono tregua mentre le forze ucraine si scontrano con l'esercito russo. La situazione è particolarmente critica nella regione di Kharkiv, dove almeno 1.775 civili ucraini che vivono vicino al confine russo sono stati evacuati in risposta all'offensiva terrestre lanciata dalle truppe russe.Secondo quanto riportato dallo stato maggiore interforze di Kiev, nelle ultime 24 ore le forze ucraine avrebbero inflitto pesanti perdite al nemico, uccidendo 1.320 soldati russi e distruggendo 55 sistemi d'artiglieria e 15 carri armati nemici. Ukrinform ha documentato ben 104 scontri lungo tutto il fronte, evidenziando l'intensità dei combattimenti.Gli Stati Uniti hanno confermato il loro sostegno all'Ucraina in questa fase critica del conflitto. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato l'invio di un ulteriore sostegno finanziario, con un contributo di 400 milioni di dollari a Kiev. "Restiamo al vostro fianco", ha dichiarato Blinken, confermando l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina.La situazione sul campo di battaglia rimane fluida e incerta, mentre le forze ucraine cercano di contrastare l'avanzata russa e proteggere la popolazione civile. La comunità internazionale resta in allerta di fronte a uno scenario sempre più instabile nell'est europeo.