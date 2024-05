Summa, uscito il nuovo singolo dal titolo '¿Donde Voy?'

Summa, all’anagrafe Andrea Summa, dopo aver emozionato il pubblico di YouTube con "For You" (feat. Pablo Scapigliati & Claudia Oslé) ed "Orfeo" (feat. Jaidem), torna a far parlare di sé debuttando in tutti i digital store con "¿Donde Voy?", brano che unisce brillantemente rap, reggae, dub e disco. Summa, all’anagrafe Andrea Summa, dopo aver emozionato il pubblico di YouTube con "For You" (feat. Pablo Scapigliati & Claudia Oslé) ed "Orfeo" (feat. Jaidem), torna a far parlare di sé debuttando in tutti i digital store con "¿Donde Voy?", brano che unisce brillantemente rap, reggae, dub e disco.





Ispirato dalla poesia "Caminante, no hay camino" di Antonio Machado, questo singolo cattura l'essenza del percorso personale e artistico di Summa, arricchito dalle interpretazioni emotive di Pablo Scapigliati e Claudia Oslé e da un tessuto sonoro, sapientemente intrecciato dalle abili mani di Francis Tural, che comprende pianoforti e chitarre elettriche. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/s8hBlqpG1rFq





Nato a Firenze nel 1999, Summa ha iniziato a scrivere testi fin da bambino, ma è stato nel 2016 che ha deciso di portare il suo talento in studio, incidendo i suoi primi brani e unendosi, l’anno seguente, agli UGKL, un collettivo di rapper fiorentini con i quali ha affinato le sue capacità di scrittura e produzione, entrando in contatto con la scena hip-hop locale e pubblicando numerosi singoli.





In "¿Donde Voy?", Summa riflette sulla ricerca di scopo e identità nel percorso di vita di ciascun essere umano: il ritornello, con la frase «Passo e siguo al caminante sin camino» («Passo e seguo il camminante senza cammino») trae direttamente dall’iconografica poetica di Machado, in un richiamo potente alla scoperta personale e all'importanza del viaggio rispetto alla destinazione; temi cari sia all’illustre scrittore andaluso che, evidentemente, all’artista toscano.





Un'espressione del cammino interiore che ognuno di noi compie che ci invita a riflettere sulla nostra evoluzione individuale e sociale, esortandoci a rendere ogni passo una trasformazione consapevole; una ricerca continua di direzione e significato.





E nella strofa «Ho capito che tutto ritorna nel quadro quando tutto ciò che mi piace equivale a tutto quello faccio», Summa evidenzia l’importanza di attingere al proprio cuore e alle proprie passioni per conoscere la risposta alla domanda "¿Donde voy?", una risposta che lui stesso ha trovato nella sua musica, diventata un mezzo per affrontare e superare le sfide personali, inclusi i periodi di bullismo e le insicurezze che hanno segnato la sua gioventù.





«Con "¿Donde Voy?" – afferma Summa - ho voluto guardarmi dentro, fino in fondo, e condividere un pezzo del mio viaggio personale con il pubblico. Questo brano rappresenta una tappa fondamentale nella mia ricerca di scopo e identità, unendo diversi generi musicali per riflettere l’intreccio delle emozioni che ho vissuto. La collaborazione con Pablo Scapigliati e Claudia Oslé ha aggiunto un’ulteriore dimensione emotiva, permettendomi di esprimere pienamente la dualità tra la lotta interiore e la speranza di rinascita».





La combinazione di suoni affascinanti, liriche ponderate e la collaborazione con Pablo Scapigliati e Claudia Oslé, hanno permesso a Summa di dar voce a sentimenti contrastanti, esprimendo con autenticità le battaglie che combattiamo con noi stessi e la strada da percorrere per giungere ad una necessaria accettazione di sé. In "¿Donde Voy?", ogni elemento musicale e testuale si fonde per raccontare una storia di trasformazione in cui la musica diventa il mezzo per ritrovare la forza, la lucidità e la chiarezza imprescindibili per progredire, come anime e come esseri umani.





Un must per chi ama il significato anche nei ritmi irresistibili, un invito a meditare sulla propria esistenza e sulla capacità di convertire ogni esperienza, positiva o negativa, in un passo verso la realizzazione personale.





Summa, nome d’arte di Andrea Summa, è un artista fiorentino classe 1999. Inizia a scrivere testi già da bambino, ma è nel 2016 che prende la decisione di portare tutto in studio e di incidere i suoi primi brani. L’anno successivo, nel 2017, entra a far parte di UGKL, un collettivo composto da 5 rapper, tutti fiorentini, dal quale non si dividerà più. Grazie a questa crew, Summa migliora nella scrittura, comincia a produrre, entra in contatto con la scena Hip-Hop fiorentina e pubblica svariati singoli. Nel gennaio 2021 esce "Atto Primo", il primo EP ufficiale degli UGKL. Dal 2021 al 2024, Summa si chiude in studio lavorando duramente al suo progetto da solista. A Maggio 2024, rilascia su tutti i digital store "¿Donde Voy?", un viaggio musicale, impreziosito dai feat. di Pablo Scapigliati e Claudia Oslé, che fonde la poetica di Antonio Machado a rap, reggae, dub e disco music per trovare e riscoprire se stessi in un cammino trasformativo di riflessione e passioni. Nuovi temi, nuove ambientazioni, nuovi suoni. La musica di Summa, evoluta e raffinata, riflette un percorso di crescita sia personale che artistica, volto alla continua ricerca di emozioni autentiche.