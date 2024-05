Ape Maia, il dessert per celebrare le api creato da Chef Filippo Sinisgalli

Photo credits: fonte MiRò Comunicazione

Non c'è modo migliore per celebrare le piccole api operose che gustare un po' del loro nettare. Se poi è sapientemente accostato a passion fruit, mango e cioccolato bianco è sublime. L'occasione è il 20 maggio, Giornata Internazionale delle api, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sul pericolo di inquinamento e pesticidi chimici per la loro sopravvivenza.





Chef Filippo Sinisgalli ha voluto creare un dolce omaggio in onore dei piccoli operosi insetti affidando ai suoi giovani pasticceri Alice Vialetto e Marco Castronovo il compito di creare un dessert a tema. È loro il tocco allegro e delicato nel comporre “Ape Maia” un dessert giocoso nei sapori e nelle consistenze tra il cremoso e il croccante, studiato nei minimi dettagli, bellissimo agli occhi e simbolo del perfetto equilibrio della natura per forme e sapori, dove l'ape è festeggiata in ogni sua attività, dalla costruzione del nido all'impollinazione.





Il nido è un cremoso al miele con frutto della passione, mango e miele. La margherita è un cestino di frolla con bottone di cioccolato bianco ripieno di ananas e delicatissimi petali di cioccolato bianco. Il piccolo favo è composto da due gusci di meringa brunita ripieni di dadolatina di mango. Per rinfrescare una quenelle di sorbetto ananas e mango con caramello salato.





Ape Maia si può gustare solo al Ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano in Piazza della Mostra 1.





INFORMAZIONI:

Ristorante Zur Kaiserkron

Piazza della Mostra, 1

Bolzano

T. 0471.028000