Studenti pugliesi in gita a Palermo finiscono alla guardia medica per dolori addominali

PALERMO - Una trentina di studenti della scuola Amedeo D’Aosta di Martina Franca (Taranto), in gita a Palermo, sono stati costretti a rivolgersi alla guardia medica per forti dolori addominali. I ragazzi, che alloggiano in un albergo situato in piazza Giulio Cesare, hanno manifestato sintomi di malessere gastrico la scorsa sera dopo aver cenato.La situazione è stata segnalata ai carabinieri da una delle insegnanti che accompagnavano il gruppo. Immediatamente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri del Nas per determinare le cause dell'incidente e verificare dove gli studenti abbiano consumato il pasto che ha provocato i disturbi.Le autorità stanno attualmente accertando il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di ristoro frequentati dai ragazzi durante la gita. Gli studenti sono stati visitati e trattati dalla guardia medica, e al momento non sono stati segnalati casi gravi.L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico, che attendono con ansia i risultati delle indagini per capire cosa abbia scatenato i malesseri.