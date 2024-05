Reklame firma la campagna di influencer marketing di Younited, il principale fornitore di credito istantaneo in Europa

FIRENZE - Non è facile parlare di prestiti, argomento spesso oggetto di poca conoscenza e di critiche, è necessario trovare un modo nuovo, fresco ma autorevole, per avvicinare chi inizia a gestire in maniera autonoma il proprio portafoglio, o chi deve affrontare importanti spese della vita. - Non è facile parlare di prestiti, argomento spesso oggetto di poca conoscenza e di critiche, è necessario trovare un modo nuovo, fresco ma autorevole, per avvicinare chi inizia a gestire in maniera autonoma il proprio portafoglio, o chi deve affrontare importanti spese della vita.





Parte da questi presupposti, la prima campagna di influencer marketing di Younited Credit, il principale istituto di credito istantaneo in Europa ( https://it.younited-credit.com/ ), attiva da maggio a settembre su profili selezionati su Meta e TikTok, curata e ideata da Reklame srl ( https://www.reklame.it/ ), l’agenzia digitale fiorentina esperta di influencer marketing.





Ristrutturare la casa, andare in vacanza, acquistare un nuovo smartphone o il laptop, sono tanti i motivi e le necessità che portano giovani, famiglie, persone in carriera ad aver bisogno di credito in tempi rapidi e modo sicuro: un tabù spesso accompagnato dalla preoccupazione di dover superare lunghi iter burocratici. Younited è il principale provider di credito istantaneo per l'e-economy in Europa, autorizzato e regolamentato come Istituto di Credito sotto la supervisione principale dell'ACPR francese e la supervisione locale della Banca d'Italia per la sua filiale italiana. L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una user experience eccezionale hanno permesso a più di milione di clienti di accedere a un credito istantaneo, semplice e trasparente, per progetti e acquisti fino a 50.000 € in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Germania. Da qui l’incarico a Reklame, guidata da Niccolò Guiducci, squadra di giovani esperti nel campo del marketing digitale, impegnati nel connettere i brand con nuovi consumatori tramite strategie, campagne e contenuti mirati e personalizzati.





"La proposta di Reklame ci ha colpito immediatamente, allineandosi perfettamente con la nostra visione. - ha dichiarato Ludovica La Morella, Marketing Manager di Younited Credit - Puntiamo ad ampliare ed esplorare costantemente nuovi canali di marketing sia per la crescita del nostro brand sia per raggiungere nuovi segmenti".





"Conosciamo da tempo Younited e il suo desiderio di entrare sempre più nell'uso comune, per questo abbiamo immaginato di usare l’influencer marketing per raccontare sui social la normalità della richiesta di un prestito. Per un giovane, una famiglia, ma anche per un imprenditore, un prestito può essere un aiuto o un supporto decisivo per le loro attività. Siamo entusiasti che Younited ci abbia dato fiducia anche su questa nuova collaborazione" ha aggiunto Niccolò Guiducci, CEO di Reklame.





Reklame si è occupata della selezione degli influencer e della strategia, scegliendo profili capaci di affrontare l'argomento dei prestiti da più punti di vista, ripercorrendo le più note domande o situazioni nella vita di tutti i giorni. Per lo sviluppo di temi finanziari, i servizi di Younited saranno al centro dei contenuti del profilo @pilloledieconomia , media dedicato a news, dati e realtà economiche per un pubblico giovane e non solo, e dei canali @worldyfinance , per una visione a 360° sulla finanza, e @worldy.it , seguito da mezzo milione di follower, aggregatore di notizie dall’attualità al mondo tech. Per i temi legali, legati a investimenti e crediti, Reklame ha scelto l'avvocato più famoso dei social @angelogreco (con 1 milione e mezzo di follower tra Instagram e TikTok), che dispensa suggerimenti e aggiornamenti sui codici di legge da seguire.