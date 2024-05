Milano Certosa District partecipa anche quest'anno a 'Piano City Milano 2024', tre concerti il 19 maggio 2024

- Dal jazz di Bill Evans alle colonne sonore dei film più famosi fino ad un tributo ai Coldplay: domenica 19 maggio torna al Milano Certosa District l’appuntamento con Piano City Milano 2024. Tre i concerti – in programma alle ore 12.00, 17.00 e - 18.30 con ingresso libero e gratuito – che vedranno esibirsi i pianisti Enrico Pesce, Alberto Forino, Francesco Parrino sulla Collina della Forgiatura in Via Varesina 162, ad animare il distretto caratterizzato da un importante processo di riqualificazione e trasformazione incentrato sulla persona e sul suo benessere.